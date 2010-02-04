Янукович: 7 лютого для нас останній і вирішальний бій

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже друга передвиборча обіцянка прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відмінити призов на строкову службу і створити контрактну армію дратують і принижують військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі Дніпропетровського телебачення.

«У Тернополі вона зробила заяву, що одразу після виборів зробить армію контрактною. Це вже навіть не смішно, це дратує і принижує військових. Не можна так «бєспрєдєльно» перманентно брехати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО ще повинна буде скласти звіт перед рідною Дніпропетровщиною: що вона зробила для цього регіону, про який згадує лише напередодні виборів.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що останні заяви Ю.ТИМОШЕНКО мають і певний позитивний сенс для виборців Партії регіонів, що сприяє їхній мобілізації.

«7 лютого для нас останній і вирішальний бій», - наголосив кандидат у президенти.