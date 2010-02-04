Ющенко звільнив дніпропетровського губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора БОНДАРЯ з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 4 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави

В.БОНДАРЯ звільнено відповідно до частини дев`ятої статті 118 Конституції України, йдеться в документі.

*** Частина 9 статті 118 Конституції передбачає, що обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого депутати Дніпропетровської обласної ради на позачерговій сесії висловили недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЮ.

За це рішення проголосували 53 депутати з 72, присутніх у залі (всього у Дніпропетровській облраді 100 депутатів).

Депутати, зокрема, звинуватили В.БОНДАРЯ у застосуванні адмінресурсу перед другим туром виборів Президента України, у тому, що в області «не чистяться дороги від снігу, що може призвести до зриву голосування 7 лютого».