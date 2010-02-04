НРУ звинувачує партію Ющенка у зраді

Народний рух України звинувачує партію Президента Віктора ЮЩЕНКА “Наша Україна” у зраді ідеалів Майдану і підіграванні кандидату на пост глави держави Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ.

“В Україні напередодні другого туру президентських виборів між окремими політичними силами відбулися ретельно замасковані політичні домовленості, які під моральним і політичним оглядом є зрадою українських національних інтересів”, - заявили в НРУ.

За словами рухівців, “політичні банкрути, до яких після 17 січня належить частина вірних Президентові народних депутатів із парламентської фракції „Наша Україна”, керуючись суто особистими вигодами та корисливими інтересами, ігноруючи небезпеку, що нависла над Україною, спільними узгодженими діями настирливо проштовхують до президентського крісла лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА”.

Як стверджують автори заяви, “яскравим підтвердженням цих дій є заклик партії Віктора ЮЩЕНКА „Наша Україна”, інших залежних від Президента і близьких до нього олігархів та політичних сил голосувати у другому турі президентських виборів проти обох кандидатів, між якими вони начебто не бачать принципової різниці”. Також, вважають в НРУ, реальним підтвердженням політичної недобросовісності є голосування за ініціативою Партії регіонів про зняття з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Крім того, заявляють рухівці, “переконливо свідчить про зраду і голосування за поправки до закону про вибори в редакції від Партії регіонів щодо скасування кворуму у виборчих дільницях. Це відкриває шлюзи для масованих фальсифікацій, на яких регіонали «набили руку» в 2004 році”.

“У вирішальному голосуванні за ці поправки взяли участь народні депутати, які послідовно виконують вказівки Президента, проводять у парламенті його лицемірну політику”, - наголосили в НРУ.

“Враховуючи всі ці обставини, заявляємо, що під прикриттям патріотичних указів про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті з корисливих інтересів відбувається зрада ідеалів Майдану, що в нинішніх умовах межує зі зрадою національних інтересів”, - підкреслюється в заяві НРУ.

Народний рух України, “усвідомлюючи страшну небезпеку, що нависла над Україною”, переконаний, що український народ прийде до дільниць і проголосує за єдиного кандидата від демократичних сил - Юлію ТИМОШЕНКО. У цьому, на переконання авторів заяви, - порятунок для демократичної України, української нації і Української держави.