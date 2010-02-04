Кожем’якін: регіонали провокаціями відвертають увагу

Поширення Партією регіонів провокативних заяв є спробою відволікти увагу громадськості від підготовки масштабних фальсифікації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це сказав перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи інформацію про те, що редакцію газети «Голос України» нібито захопили народні депутати від БЮТ.

«Жодного представника БЮТ в редакції газет «Голос України» чи друкарні, де вона друкується - немає», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що Партія регіонів свідомо поширює брехливу інформацію і робить відверто провокативні заяви.

«Це робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію в суспільстві і підняти напругу серед населення», - сказав народний депутат.

«Регіонали» намагаються відволікти увагу громадськості від масштабних фальсифікації, які активно готує штаб ЯНУКОВИЧА у другому турі виборів. Саме тому Партія регіонів приймає антиконституційні закони, звозить людей до Києва, захоплює площі у столиці України, чинить шалений тиск на членів виборчих комісій від кандидата Юлії ТИМОШЕНКО. Зрозуміло, що їм необхідно брехати, викручуватися, робити абсурдні заяви для того, щоб приховати свої справжні наміри», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми переконані, що до другого туру українське суспільство почує ще не одну нахабну і цинічну брехню від штабу ЯНУКОВИЧА, але даремно ЯНУКОВИЧ і його прислужники сподіваються, що вони зможуть обдурити наш народ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.