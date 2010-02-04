У Партії регіонів задоволені рішенням Ющенка

В Партії регіонів задоволені підписанням Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ змін до закону про вибори глави держави щодо організації роботи виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві перший заступник голови Партії регіонів, керівник виборчої кампанії кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ.

«Ми задоволені. Я думаю, що здоровий глузд переміг», - сказав він, зауваживши при цьому, що представники ПР про всяк випадок прораховували всі варіанти своїх подальших дій в разі, якщо Президент не підпише цей закон.

У свою чергу заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила думку, «що це ТИМОШЕНКО підштовхнула Президента підписати цей закон, сказавши, що якщо він підпише його, він підпише смертний вирок демократії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, Президент підписав ухвалений вчора Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України».

За ухвалення цього документа проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі. За ухвалення документа проголосували 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні.