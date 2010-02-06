Уряд вважає Авакова чинним губернатором

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО називає указ Президента України про відставку голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА незбалансованим політичним рішенням, і заявляє, що уряд вважає його чинним губернатором до завершення усіх судових процесів.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Такий указ виглядає як емоційне, незбалансоване, політичне рішення, ніж правова дія глави держави", - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, цілком очевидно, що рішення такого роду повинні були прийматися за погодженням з урядом відповідними структурними підрозділами Секретаріату Президента. "Я точно знаю, що ключові працівники Секретаріату Президента не погоджували цього рішення з урядом", - сказав М.ТОМЕНКО.

Він не виключив, що в даному випадку може йтися про фальсифікацію чи службовий підлог при підготовці цього указу. М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що в указі зазанчається, що А.АВАКОВ звільнений за власною заявою, але її не існує і про наявність її не знає голова Харківської ОДА.

"З одного боку, зрозуміло, що голова Харьківської облдержадміністрації буде оскаржувати це рішення, з іншого боку, можна констатувати, що Президент застосував недозволений метод, який в українській практиці дуже часто використовувався", - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, цей метод полягає у тому, що популярного кандидата на якусь посаду знімали в останню ніч перед виборами.

М.ТОМЕНКО наголосив, що до завершення усіх судових процесів з цього питання уряд вважає А.АВАКОВА та всю його команду легітимними, оскільки дуже важливо, щоб на Харківщині не була зірвана виборча кампанія та було забезпечено демократичне волевиявлення.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Харківська облрада висловила недовіру голові ОДА А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів з 107 присутніх. Своє рішення депутати мотивували тим, що А.АВАКОВ використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

5 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відставку А.АВАКОКА з посади голови Харківської облдержадміністрації. “Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича”, - йдеться в документі.