Кучма назвав головну помилку Ющенка

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що головною помилкою нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА стала різка зміна зовнішньополітичного курсу України.

Про це Л.КУЧМА сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

На думку Л.КУЧМИ, в зовнішньополітичному курсі Україна «повернулася спиною» до Росії та інших пострадянських країн, сподіваючись, що «Захід уже в нас у кишені, вже через рік-півтора будемо в Європейському Союзі, а через рік – членами НАТО».

Другою помилкою В.ЮЩЕНКА він назвав внутрішню політику. «Замість того, щоб об`єднувати країну, прийти й перед усіма вибачитися за той бруд, що лився під час передвиборної кампанії, й прийти в першу чергу на схід, де виробляється основний валовий продукт: хлопці, вибачте, давайте жити за нашими законами, давайте робити спільну справу. А цього не сталося», - сказав Л.КУЧМА.

Він вважає, що цей період характеризується неповагою до процесів розвитку країни й загалом відсутністю спадковості в політиці.