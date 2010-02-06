Журналістів викинули з заходу партії Тігіпка

У Дніпропетровську журналістів інформагентства «Новий міст», газети «Лівий берег» і студії «Акцент» із застосуванням фізичної сили вивели з приміщення кінотеатру, де проводилася зустріч депутата міськради, представника екс-кандидата в президенти Сергія ТІГІПКА Загіда КРАСНОВА з жителями Ленінського району міста.

Як повідомляє «Новий міст», зустріч відбулася сьогодні, в день, коли заборонена будь-яка передвиборна агітація. За інформацією джерела «Нового моста», програма заходу передбачала не лише спілкування лідера «Громадської сили» з людьми, але й можливе обговорення майбутнього другого туру президентських виборів, а також пряму агітацію за одного з кандидатів у президенти. Для перевірки цієї інформації на місце подій і прибули журналісти.

За словами випускаючого редактора ІА «Новий міст» Ігоря БОЖЧЕНКА, який працював на місці подій, «спочатку до нас підійшов Андрій БАСКО, один із активістів «Громадської сили». Він повідомив, що захід закритий для засобів масової інформації, вхід на нього передбачено лише за запрошеннями й журналістів сюди «не звали». Ми відійшли в сторону, а через кілька хвилин з`явилися троє міцних охоронців, які запропонували піти в набагато грубішій формі, а потім просто взяли під руки й вивели нас із кінотеатру».

У найближчі години в Дніпропетровську відбудеться брифінг, на якому представники ІА «Новий міст», газети «Лівий берег» і студії «Акцент» докладніше розповідатимуть про інцидент і звернуться до міжнародних спостерігачів за президентськими виборами, громадських організацій, політичних партій, правоохоронних органів із проханням дати оцінку події.

У Ленінський райвідділ ДГУ ГУМВС України від групи журналістів уже подано заяву за фактом неправомірних дій осіб, які забезпечували охорону заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням свободи на строк до трьох років.