БЮТ: у Секретаріаті Президента нищать документи

Партія регіонів, починаючи з 7 лютого 2010 року, намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом захоплення державних установ, в тому числі Кабінету міністрів, повідомляє персональний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

“Підтвердженням цього є інформація про те, що в санаторіях і готелях Києва та на його околицях розташувалося близько 2 тисяч молодиків приватних охоронних структур зі східних регіонів України”, - зазначається у повідомленні.

За інформацією БЮТ, “7 лютого буде доставлено ще близько 5 тисяч вищезгаданих осіб із Запоріжжя, Дніпропетровська, Черкас, Миколаєва, Харкова та Криму”.

“Доставка молодчиків, їх харчування і перебування оплачуватиметься за рахунок коштів Партії регіонів”, - стверджують в БЮТ.

В Блоці Юлії Тимошенко запевняють, що чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО “повністю обізнаний з таким розвитком подій і сприяє цій ситуації”.

“Викликає також запитання інформація про те, що 6-7 лютого, які по всій країні є вихідними, а для всіх працівників Секретаріату Президента України є робочими днями. Відомо, що саме в ці дні перед працівниками Секретаріату поставлено завдання здати всі документи в архів або їх знищити”, - запевнили в БЮТ.