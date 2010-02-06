Турчинов: штаб Януковича готує базу для масштабних фальсифікацій

Штаб кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА продовжує готувати базу для масштабних фальсифікацій. Про це сьогодні заявив керівник Центрального виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ, повідомила прес-служба БЮТ.

«Штаб ЯНУКОВИЧА під прикриттям зруйнованого Партією регіонів і президентом ЮЩЕНКОМ закону про вибори продовжує готувати базу для масштабних фальсифікацій. Зокрема, у Донецькій області на 41 та 42 округах, а це більше 200 виборчих дільниць, досі не затвердили своєчасно подані кандидатури представників від Юлії ТИМОШЕНКО до дільничних виборчих комісій», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, «фактично на цих округах залишається повне домінування Партії регіонів, кандидата ЯНУКОВИЧА, що протирічить логіці, закону і можливості протистояти фальсифікаціям».

«Розуміючи, що цього буде недостатньо, «регіонали» руками свого представника у ЦВК Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО внесли пропозицію, що суперечить навіть новому закону про вибори», - зазначив він.

О.ТУРЧИНОВ пояснив, пропозиція полягає в тому, щоб голосування за межами дільниці проводили не 3, а 2 представники. Більше того, якщо чинний закон передбачає, що це повинні бути представники різних політичних сил, то «регіонали» хочуть прийняти рішення, яке дозволить лише одній політичній силі проводити голосування на дому.

На переконання О.ТУРЧИНОВА, «такі цинічні дії Партії регіонів спрямовані на спотворення виборчого процесу і штучної переваги на користь кандидата ЯНУКОВИЧА».

«Ми звертаємо увагу ЦВК, міжнародних спостерігачів і української громадськості на те, що зміни до виборчого законодавства стали зеленим світлом для фальсифікацій на користь ЯНУКОВИЧА», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що Центральний виборчий штаб Ю.ТИМОШЕНКО вже подав відповідні скарги на дії опонентів.