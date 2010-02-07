Українські делегати на жеребкуванні Євро-2012 проголосують у Варшаві

Представники української делегації, якіі візьмуть участь у недільній церемонії жеребкування команд Євро 2012, планують проголосувати на виборах Президента України на виборчій дільниці у Варшаві.

Про це УНІАН повідомив представник українського посольства у Польщі.

Він зазначив, що делегати самі звернулися до посольства з проханням організувати можливість для голосування, оскільки не зможуть це зробити в Україні, де вони зареєстровані у списках виборців.

У посольстві зауважили, що делегати зможуть проголосувати завдяки дозволу ЦВК включати в списки виборців осіб, які перебувають за кордоном, але не стоять на консульському обліку.

«Напишуть заяви-скарги, що у зв’язку із відрядженням перебувають за кордоном й проголосують», - зазначив представник посольства.

Він не зміг уточнити, чи всі делегати планують взяти участь у голосувані, зауваживши, що вони планують прийти на виборчу дільницю відразу після її відкриття о 9 годині за міцсцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого о 12 годині у Варшаві відбудеться церемонія жеребкування команд на чемпіонат Європи з футболу 2012 року, яку організовують Україна разом з Польщею.

У складі української делегації, яка візьме участь в церемонії, близько 80 осіб.

Довідка УНІАН. У першому турі виборів президента України 17 січня у Польщі взяли участь 1159 українців із близько 6,7 тисяч внесених до списку виборців та близько 200 тисяч українських громадян, які можуть перебувати на польській території.

При цьому майже 600 українців з тих, хто голосував, змогли віддати свої голоси після написання заяви-скарги, що дозволило їх включити до списку виборців.