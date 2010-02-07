У ЦВК кажуть, що у приміщеннях комісії регіоналів немає

У приміщеннях, які належать до Центральної виборчої комісії, немає представників від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, в будівлі, де знаходиться ЦВК, є кілька парламентських комітетів, в яких можуть знаходитися народні депутати України.