У ЦВК кажуть, що у приміщеннях комісії регіоналів немає
09:51, 07 лютого 2010Політика
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Може десь у будівлі...
У приміщеннях, які належать до Центральної виборчої комісії, немає представників від Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.
За його словами, в будівлі, де знаходиться ЦВК, є кілька парламентських комітетів, в яких можуть знаходитися народні депутати України.
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