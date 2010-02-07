Тимошенко розказала, з ким проведе день виборів

Кандидат на пост Президента, чинний прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вранці проголосувала у Дніпропетровську на виборчій дільниці, розташованій у будівлі медакадемії на Жовтневій площі.

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування вона прийшла зі своєю родиною – чоловіком Олександром і дочкою Євгенією.

Після голосування Ю.ТИМОШЕНКО підійшла до журналістів і, зокрема, привітала народ України зі святом демократії.

«Я проголосувала за нову Україну – прекрасну європейську країну, люди в якій житимуть щасливо. А я служитиму Україні усією душею», - сказала вона.

Сьогоднішній день, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона має намір повести у родинному колі.