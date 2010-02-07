До списків для голосування вдома у Севастополі внесені 2% виборців

У Севастополі до списків для голосування вдома внесено 6 тис. 380 виборців, що становить 2% усієї кількості виборців.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ.

За його словами, найменшу кількість виборців для голосування вдома внесено у Гагарінському районі - 1,4%, найбільшу - у Балаклавському районі - 3,5%. (УНІАН: у першому турі у місті фактично проголосували вдома 1,5% виборців - 4 тис. 700 осіб).

Всього, сказав Д.БАЗІВ, за даними, які передавалися до окружних виборчих комісій органами ведення реєстру, до списків виборців до другого туру в Севастополі було внесено 305 тис. 400 осіб.

«Але ми думаємо, що, зрештою, ця кількість трохи зросте. Адже не всі виборці, які прийдуть голосувати, перевіряли себе у списках. Можливо, когось не був внесено, і у день голосування розв`язуватиметься питання щодо їх включення до списків», - відзначив Д.БАЗІВ. (УНІАН: у першому турі до списків для голосування в Севастополі було всього внесено 306 тис. 987 осіб).