Янукович чекає від українців «хорошого вибору»

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що український народ своїм сьогоднішнім вибором зробить перший крок до подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на виборчій дільниці, де проголосував на виборах глави держави.

«Я упевнений, що український народ зробить хороший вибір, проголосує за хороші зміни, стабільність і сильну Україну», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив упевненість, що «сьогодні ми зробили перший крок у подоланні кризи».