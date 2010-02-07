На Херсонщині виборців підбивають псувати бюлетені

Незалежний прес-центр Херсонської облради заявляє про “телефонну” провокацію.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі, до облради надходять звернення громадян про те, що 6 лютого до виборців Херсона та області невідомими особами за допомогою засобів зв’язку в автоматичному режимі розповсюджується завідомо неправдива інформація .

Суть її полягає у наступному: виборцю, який бажає віддати свій голос за обраного кандидата, пропонується поставити позначку (+) навпроти прізвища кандидата на пост Президента України і одночасно - викреслити прізвище іншого кандидата.

Як підкреслили в прес-центрі, злочинний намір таких звернень очевидний – добитися від виборців, аби вони зробили більш ніж одну відмітку у своїх виборчих бюлетенях, щоб потім при проведенні підрахунку голосів такі бюлетені було визнано недійсними (п.5 ч.26 статті 78 Закону України «Про вибори Президента України»).

Прес-центр нагадує, що відповідно до вимог ст. 105 Закону України «Про вибори Президента України», особи, винні у порушенні законодавства про вибори, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.