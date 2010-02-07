Штаби обох кандидатів повідомляють про порушення під час голосування

Сьогодні під час голосування на виборчій дільниці № 3 територіального виборчого округу № 118 у Львові було зафіксовано видачу бюлетенів без підпису члена дільничної комісії.

Як повідомив УНІАН заступник керівника обласного виборчого штабу БЮТ Андрій БОЛКУН, до них звернувся виборець М.ПОПИК, який повідомив, що сьогодні зранку під час голосування на виборчій дільниці № 3 (СШ № 80, вул. Героїв Крут, 27) він отримав бюлетень для голосування без підпису члена дільничної комісії. М.ПОПИК звернув увагу члена ДВК, що це є порушенням закону і змусив відповідального працівника комісії підписати бюлетень та поставити своє прізвище.

«Закликаємо усіх виборців бути уважними при отриманні бюлетенів. У першому турі президентських виборів на двох дільницях у Личаківському районі Львова вибори були визнані недійсними саме через значну кількість бюлетенів без підписів членів ДВК. На жаль, ця технологія, як ми неодноразово і попереджали, буде масово використовуватися у другому турі нашими конкурентами», - наголосив А.БОЛКУН.

У закарпатському місті Мукачеве на виборчій дільниці № 36, що розташована в лікарні, незаконно внесли в списки 570 осіб, яких до дільниці привозять на автомобілях «швидкої допомоги».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник Закарпатської обласної організації БЮТ Іван КОЛОДІЙ.

Зокрема, за його словами, перше масштабне порушення виборчого процесу зафіксовано в другому за величиною закарпатському містечкові Мукачеве, яке свого часу вже «прославилося» нечесними виборами. Зараз там на дільниці № 36, що розташована в лікарні, зафіксований факт незаконного внесення до списків виборців 570 людей.

«Зараз, як повідомляють наші спостерігачі, до лікарні в терміновому порядку на автомобілях швидкої медичної допомоги звозять людей, щоб вони там голосували», - уточнив І.КОЛОДІЙ.

Він також додав, що все це спостерігачі від БЮТ зафіксували, ці процеси також вдалося відзняти на відеоплівку.

Про факт порушення виборчого процесу БЮТівці також повідомили спостерігачів від ОБСЄ, вони також відзняли факти.

«Очевидно, що на тій дільниці вибори будуть визнані недійсними», - додав І.КОЛОДІЙ.

В Кіровоградській області члени дільничних комісій та спостерігачі від кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА повідомляють про перші порушення на дільницях в ході другого туру голосування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградського обласного виборчого штабу кандидата.

Зокрема, в сейфі виборчої дільниці №175 ТВО №104 (с. Зелене Петровського району) були виявлені 20 бюлетенів з печатками іншої дільниці.

На дільниці №96 ТВО №102 (с. Шляхове Новоархангельського району) бюлетені для голосування привезли не напередодні, а сьогодні вранці, перед початком голосування.

Також сьогодні вранці на виборчу дільницю №7 ТВО №100 (м. Кіровоград) зателефонував невідомий, який, представившись членом окружної виборчої комісії, дав доручення членам ДВК всупереч законодавчим нормам не включати людей у додаткові виборчі списки.

Крім того, обласний виборчий штаб В.ЯНУКОВИЧА володіє даними, згідно з якими сьогодні вранці з Кіровограда виїхали кілька автобусів зі спеціально найнятими людьми для голосування в інших районах. За попередньою інформацією, пасажири спеціальних рейсів – працівники одного з промислових підприємств Кіровограда, що належить політичному опонентові Партії регіонів.