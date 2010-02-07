Литвин вважає, що переможець виборів потрапить «у лещата»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що новообраному Президенту вдасться протягом цього року здійснити ті реформи, про які він обіцяв перед виборами.

Про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць м. Києва.

«Я свідомий того, що здійснювати реформи ті, про які говорили під час передвиборчої кампанії, буде абсолютно неможливо», - сказав він.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що на спаді економічної ситуації неможливо проводити реформи, і тому головне на даний час утримати ситуацію.

У той же час, за словами В.ЛИТВИНА, переможець виборів потрапить «у лещата», оскільки у нього буде час максимум до кінця 2010 року, щоб вжити необхідні радикальні заходи. «Водночас, він чи вона будуть заручниками тих обіцянок, які були дані» - сказав він.

В.ЛИТВИН також зауважив, що багато чого буде залежати від того, чи знайдуть політичні порозуміння і дійдуть згоди щодо відповідальності за людей.