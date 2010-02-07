В Україні вже проголосували 17,54% виборців (оновлюється)
12:14, 07 лютого 2010Політика
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Дані ЦВК станом на 11.00
Станом на 11.00 в Україні проголосували 17,54% виборців на повторному голосуванні на виборах Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія оприлюднила відповідні дані з 222-х територіальних виборчих округів.
Для порівняння, явка 17 січня станом на 11.00 була 16,87%.
Поки що найбільшу активність демонструють південні та східні регіони.
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