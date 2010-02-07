В Україні вже проголосували 17,54% виборців (оновлюється)

Станом на 11.00 в Україні проголосували 17,54% виборців на повторному голосуванні на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія оприлюднила відповідні дані з 222-х територіальних виборчих округів.

Для порівняння, явка 17 січня станом на 11.00 була 16,87%.

Поки що найбільшу активність демонструють південні та східні регіони.