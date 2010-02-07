У Запоріжжі член ДВК потрапила до реанімації

У Запоріжжі члена дільничної виборчої комісії №57 (виборчий округ №77) госпіталізовано в реанімацію.

Як повідомила УНІАН начальник Запорізького міськуправління охорони здоров`я Надія СЕВАЛЬНЄВА, швидку допомогу за адресою бульвар Будівельників,15 (місце розташування ДВК №57 - УНІАН) було викликано сьогодні вранці членами ДВК, які повідомили, що одному з членів комісії, - 23-річній жінці - стало погано.

"Жінку було госпіталізовано із симптомами вегето-судинної дистонії за церебральним типом до 9-ї міськлікарні Запоріжжя", - повідомила Н.СЕВАЛЬНЄВА.

За словами члена ТВК №77 Володимира ГОЛІЩЕВА, "на даний момент з ДВК №57 надійшов факс за підписом голови, секретаря і всіх решти членів ДВК про те, що член ДВК від БЮТ, яку сьогодні вранці госпіталізували, перебуває в реанімації і, отже, не може приступити до роботи".

За словами В.ГОЛІЩЕВА, у зв`язку з цим ТВК №77 готує звернення до мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА, "у повноваження якого, як представника виконавчої влади (згідно з останнім роз`ясненням ЦВК) входять питання, пов`язані з доформуванням комісій у таких випадках, з проханням знайти заміну членові ДВК, який не може виконувати свої обов`язки у зв`язку зі станом здоров`я".

"Ми сподіваємося, що дане питання буде вирішено впродовж найближчого часу", - повідомив В.ГОЛІЩЕВ.