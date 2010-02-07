Партія регіонів заявляє про злам з-за кордону сервера Укртелекому

17:15, 07 лютого 2010
Політика
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Автовідповідач закликав обрати Януковича

У Харківській області зафіксовані випадки поквартирного обдзвонювання виборців, метою яких був саботаж виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявили депутати Харківської обласної ради від Партії регіонів Сергій ПЕТРЕНКО та Вікторія ЛУКАШОВА.

«О 16.02, за неперевіреними даними, з-за кордону відбулося втручання в сервер «Укртелекому», і на телефони виборців почали надходити дзвінки, у яких автовідповідач закликав поставити галочку навпроти ЯНУКОВИЧА і викреслити прізвище ТИМОШЕНКО», - сказав С.ПЕТРЕНКО.

За словами С.ПЕТРЕНКА, це зроблено для того, щоб, зіпсувавши бюлетені, відібрати голоси у кандидата на посаду президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки подібні дзвінки зафіксовані в Харківській, Запорізькій та Донецькій областях, де «за ЯНУКОВИЧА голосують у співвіднесенні п’ять до одного на користь ЯНУКОВИЧА».

С.ПЕТРЕНКО підкреслив абсурдність звинувачень на адресу Партії регіонів у веденні такої діяльності.

«Тут ще висвітлювався телефон виборчого штабу Партії регіонів, тобто ми, роблячи таємно, заявляли відкрито про те, що ми причетні до цієї акції», - наголосив він.

За словами В.ЛУКАШОВОЇ, технічно встановлено, що з офісу Партії регіонів дзвінків не відбувалося, і цей факт задокументований.

За словами С.ПЕТРЕНКА, у Харківській області було зафіксовано 6702 дзвінка протяжністю 23 секунди кожний з інтервалом 3 секунди.

«Ми звернулися з відповідною заявою до Служби безпеки України. Є кримінальна відповідальність за такі діяння, стаття 361 Карного законодавства: незаконне втручання в роботу електронних систем», - наголосив депутат.

С.ПЕТРЕНКО підкреслив, що СБУ зобов’язана порушити кримінальну справу за цим фактом на підставі частини другої статті 361 КК України.

 

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