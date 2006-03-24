Рибачук вже розробляє варіанти подій після розпуску парламенту

У Секретаріаті Президента України розробляється варіант розвитку ситуації у випадку розпуску парламенту, якщо той у визначений Конституцією термін не створить парламентської більшості, необхідної для формування уряду. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК заявив сьогодні на брифінгу у Києві. «Підтверджую: у Секретаріаті при аналізі можливої ситуації після виборів такий варіант проробляється теж», - сказав він.

О.РИБАЧУК наголосив, що варіант розпуску парламенту передбачено Конституцією, «але вірогідність його імплементації виключно залежить від професійності Верховної Ради, здатності домовитися».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не виключає розпуску новообраної ВР у випадку нестворення парламентської більшості.

«Це норма, це обов’язок Президента, якщо впродовж 60 днів не буде сформована більшість, сформований уряд, то парламент не виконує свої функції, він не має механізму прийняття рішень», - сказав В.ЮЩЕНКО на запитання, чи готовий він до розпуску парламенту, якщо той не сформує парламентської більшості.