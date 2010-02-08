У Тимошенко заявляють, що кандидати йдуть нога в ногу

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО перемогла в 17-ти областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центрального виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

«У нас вже обраховано 85,7% протоколів з дільничних комісій. В 17-ти адміністративно-територіальних одиницях впевнено перемогу здобула Ю.ТИМОШЕНКО, в 10-ти адміністративно-територіальних одиницях перше місце посів Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його інформацією, загальний обсяг голосів розподілився приблизно по 46% голосів на кожного із кандидата.

За словами керівника штабу, в Криму В.ЯНУКОВИЧ підтримали 75% виборців, Ю.ТИМОШЕНКО – 19%; у Вінницькій області 70% виборців підтримали Ю.ТИМОШЕНКО, 24% - В.ЯНУКОВИЧА; у Волинській – Ю.ТИМОШЕНКО – 79,5%, В.ЯНУКОВИЧА – 14,3; у Дніпропетровській - 62,4 - В.ЯНУКОВИЧА, 28,8% - Ю.ТИМОШЕНКО; у Донецькій – 89,0% - В.ЯНУКОВИЧА, 7% - Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО отримала перемогу у Закарпатській області – 49% проти 39% у В.ЯНУКОВИЧА, в Івано-Франківській – 87% проти 7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Житомирській – 57,4% проти 36% у В.ЯНУКОВИЧА, у Київській області 69,4% проти 23,7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Кіровоградській – 54,2% проти 29,3% у В.ЯНУКОВИЧА, у Львівській – 87% проти 7% у В.ЯНУКОВИЧА, в Полтавській – 53% проти 38% у лідера Партії регіонів, у Рівненській 76% проти 19% у В.ЯНУКОВИЧА.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО отримала 87% голосів у Тернопільській області проти 7% у В.ЯНУКОВИЧА, у Хмельницькій 64% проти 24% у В.ЯНУКОВИЧА, в Черкаській – 64% проти 28% у В.ЯНУКОВИЧА, в Чернівецькій 66% проти 27% у лідера Партії регіонів, у Чернігівській – 62% проти 28% у В.ЯНУКОВИЧА.

Керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО також повідомив, що в Києві, згідно з результатами паралельного підрахунку, чинний прем’єр перемогла з підтримкою у 65% голосів (25% у лідера Партії регіонів).

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що лідер Партії регіонів посів перше місце в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській області, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Херсонській і місті Севастополь.