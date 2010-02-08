ЦВК опрацювала 18% протоколів: різниця майже 10%
00:28, 08 лютого 2010Політика
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Не підтримали жодного з кандидатів 4,25%
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 18% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 52,01% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 42,66%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного з кандидатів 4,25%.
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