Зурабов вже стелить дорогу новому Президенту до Москви

Російський Посол в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає, що перший візит нового українського Президента саме до Москви став би сигналом готовності Києва до покращення відносин між двома країнами. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Це буде важливий сигнал, що Україна готова зробити "перезавантаження", - сказав М.ЗУРАБОВ, відповідаючи на запитання журналістів про те, що означатиме перший візит нового Президента, якщо він буде до Росії.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів Президента. За президентський пост змагалися лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. За даними екзит-полів, В.ЯНУКОВИЧ перемагає з відривом від 3,1% до 6,2%.

Віктор ЮЩЕНКО в 2005 році здійснив свій перший зарубіжний візит як Президент України саме до Росії, але після цього відносини між двома країнами лише погіршувалися, зазначає РІА «Новости».