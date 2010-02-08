Нємцов радить Тимошенко подзвонити Януковичу

Російський політик Борис НЄМЦОВ упевнений, що кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО «набагато органічніше виглядає як опозиціонер і значно менш органічно вона виглядає на чолі уряду».

Таку думку він висловив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я не заздрю ЯНУКОВИЧУ-переможцю», - сказав Б.НЄМЦОВ, тому що мати таку потужну опозицію в особі Ю.ТИМОШЕНКО, яка набрала понад 40% голосів, – «це не жарти. А проблеми, які стоять в Україні, їх все одно вирішувати доведеться».

Б.НЄМЦОВ назвав важливим те, що люди вже не чекають ніякого дива ні від Ю.ТИМОШЕНКО, ні від Віктора ЯНУКОВИЧА. «І це добре, адже завищені очікування, які були на Майдані, злий жарт зіграли з ЮЩЕНКОМ і, до речі, з ТИМОШЕНКО багато в чому», адже, якщо В.ЯНУКОВИЧУ удасться хоч щось зробити, «це буде дуже серйозно», сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ не здатний до такого роду діяльності – «не вистачить освіти, волі. політичного ресурсу, оскільки перевага дуже невелика, и я боюся, що на цьому історія кризи в Україні не закінчиться, криза продовжиться».

Як вважає Б.НЄМЦОВ, ці вибори відкрили світу і Україні нових публічних політиків – Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Чим швидше ці люди увійдуть вже до великої політики, тим більше шансів, що в Україні хоч щось відбуватиметься», - сказав він.

Він вважає, що в «парадигмі ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ вирішити кризові питання не можна. Входження у велику українську політику нових людей необхідний не для цих людей, а для того, щоб подолати цю політичну дідівщину. Хоча і ЯНУКОВИЧ, і ТИМОШЕНКО не зацікавлені в появі сильних конкурентів... і боюся, що їх інтереси як політиків входять у суперечність з інтересами України».

Б.НЄМЦОВ переконаний, що в Україні неможливий російський сценарій - коли при новому Президенту корупція залишиться такою ж, але суспільство перестане її бачити, адже «заткнути тут рот людям дуже важко. Вони вже звикли до свободи слова».

На його думку, в Кремлі «чудово розуміють, що ЯНУКОВИЧ – проукраїнський політик, що політтехнологами працювали у ЯНУКОВИЧА американці, що проблеми з газом доведеться знов починати вирішувати, що є українська Конституція, і в 2017 році щось треба робити з Чорноморським флотом».

Ю.ТИМОШЕНКО, у разі її поразки, Б.НЄМЦОВ порадив би зателефонувати В.ЯНУКОВИЧУ, побажати йому успіхів, піти в опозицію, створити потужний опозиційний фронт, готуватися до майбутніх виборів, критикувати за помилки В.ЯНУКОВИЧА. «Якщо вона зараз побіжить по судах, то втратить обличчя, втратить своїх прихильників, а найголовніше, Європа не зрозуміє Юлію Володимирівну», - переконаний Б.НЄМЦОВ.