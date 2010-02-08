Розрив між Януковичем і Тимошенко - менше 3%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 81,02% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,61% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,72%.

В.ЯНУКОВИЧ перемагає в 11-ти регіонах, Ю.ТИМОШЕНКО – у 17-ти.

У Криму за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 79,5% виборців (Ю.ТИМОШЕНКО – 16,03%), у Дніпропетровській області за В.ЯНУКОВИЧА – 62,4% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,25%), у Донецькій області за В.ЯНУКОВИЧА – 90,45% (Ю.ТИМОШЕНКО – 6,46%), у Запорізькій області за В.ЯНУКОВИЧА – 71,81% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,01%), у Луганській області за В.ЯНУКОВИЧА - 88,73% (Ю.ТИМОШЕНКО – 7,98%), у Миколаївській області за В.ЯНУКОВИЧА - 70,83% (Ю.ТИМОШЕНКО – 23,82%), в Одеській області за В.ЯНУКОВИЧА – 73,86% (Ю.ТИМОШЕНКО – 20,13%), у Харківській області за В.ЯНУКОВИЧА - 71,77% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,12%), у Херсонській області за В.ЯНУКОВИЧА - 59,29% (Ю.ТИМОШЕНКО – 34,37%), у Севастополі В.ЯНУКОВИЧА - 84,35% (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За Ю.ТИМОШЕНКО у Вінницькій області проголосувало 71,03% виборців (за В.ЯНУКОВИЧА – 24,48%), у Волинській області 82,18% (за В.ЯНУКОВИЧА – 13,47%), у Житомирській області – 57,19% (за В.ЯНУКОВИЧА – 37,02%), у Закарпатській області – 51,66% (за В.ЯНУКОВИЧА – 41,55%), Івано-Франківській області – 88,51% (В.ЯНУКОВИЧА – 7,40%), у Київській області – 70,28% (за В.ЯНУКОВИЧА – 23,25%), у Кіровоградській області – 53,79% (за В.ЯНУКОВИЧА – 40,30%), у Львівській області – 84,92% (за В.ЯНУКОВИЧА – 9,53%), у Полтавській області – 53,99% (за В.ЯНУКОВИЧА – 39,16%), у Рівненській області – 75,86% (за В.ЯНУКОВИЧА – 19,30%), у Сумській області – 59,62% (за В.ЯНУКОВИЧА – 33,59%), у Тернопільській області – 88,01% (за В.ЯНУКОВИЧА – 8,28%), Хмельницькій області – 69,68% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,17%), у Черкаській області – 65,22% (за В.ЯНУКОВИЧА – 28,99%), у Чернігівській області – 62,8% (за В.ЯНУКОВИЧА – 31,85%), у Чернівецькій області – 66,47% (за В.ЯНУКОВИЧА 27,6%), у Києві – 65,34% (за В.ЯНУКОВИЧА – 25,74%).

Не підтримали жодного кандидата 4,48% виборців.