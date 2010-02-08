Експерт побачив аналогію з польськими виборами 1995 року

Лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, котрий, за попередніми даними виграє вибори глави Української держави, попри проросійський імідж може продовжити курс на інтеграцію України в Європейський Союз та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку в ефірі Polskie Radio 3 висловив оглядач одного із найавторитетніших польських видань Gazeta Wyborcza Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

Експерт, котрий, серед іншого, спеціалізується на українській тематиці, відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ дуже змінився після програшу президентських виборів у 2004 році, коли він був кандидатом від влади й втратив посаду після масових акцій протесту названих пізніше Помаранчевою революцією.

«Політик, який не вийшов з політики після такої поразки мусить бути твердим, що викликає повагу”, - сказав М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

Крім цього, шість років тому В.ЯНУКОВИЧ у випаду виграшу виборів був би „маріонеткою” тодішніх еліт на відміну сьогоднішньої ситуації, коли його партія вигравала демократичні вибори й - виглядає на те, що він переможе на президентських виборах.

М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ сказав, що багато людей в Україні сприймає можливий виграш В.ЯНУКОВИЧА так само, як в Польщі в 1995 році поляки сприймали поразку лідера „Солідарності” Леха ВАЛЕНСИ комуністу Олександру КВАСНЄВСЬКОМУ, під керівництвом якого Польща інтегрувалася в НАТО (1999 рік) та Європейський Союз (2004 рік).

„Треба тільки бажати українцям, аби В.ЯНУКОВИЧ був таким же ефективним політиком, як О.КВАСНЄВСЬКИЙ”, - сказав експерт.

Він також висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ, котрий асоціюється з комуністичним стилем управління, „усвідомлює користь демократії”.

„Думаю, якщо ми відкинемо іміджеву частину, це може бути сильний партнер, з яким можна робити справи”, - сказав М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

Він визнав, що Польща негативно асоцієються у лідера „Партії регіонів” через активну підтримку поляками Помаранчевої революції, що „треба переламати”.

„Україна не має іншої дороги до Європи, ніж через Польщу. А Польща не має кращого партнера на Сході, крім України”, - резюмував експерт.

Довідка УНІАН. Лауреат нобелівської премії та лідер легендарної профспілки „Солідарність”, яка привела до повалення комуністичного режиму в Польщі в 1989 році, Л.ВАЛЕНСА в 1995 році програв президентські вибори колишньому міністру в комуністичному уряді О.КВАСНЄВСЬКОМУ.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ виграв також наступні вибори у 2000 році.