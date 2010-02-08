Люди Тимошенко викликали міліцію одразу до двох окружкомів

У Луганській області під час роботи окружних виборчих комісій виявлено масові порушення, які впливають на підсумки голосування. Про це УНІАН повідомили у штабі «Донбас» кандидата на пост Президента країни Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, в м. Стаханов (виборчий округ № 116) на одній з виборчих дільниць було знайдено 250 зіпсованих бюлетенів, після чого було зроблено повторний підрахунок голосів. Під час підрахунку члени ОВК знайшли ще 20 недійсних бюлетенів, які нібито «помилково» записали на користь кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

У виборчому окрузі № 113 (міста Рубіжне і Сєверодонецьк) голова окружної виборчої комісії, що представляє В.ЯНУКОВИЧА, не віддає на підпис протокол. Свого рішення голова комісії не мотивує. Представники Ю.ТИМОШЕНКО на цій ОВК викликали міліцію.

У виборчому окрузі №111 (м. Антрацит) на відео було зафіксовано факт перепакування виборчої документації прямо у холі приміщення, де розташована ОВК. Це є грубим порушенням законодавства. Було викликано міліція, зараз фактом порушення опікується прокуратура.

Штаб «Донбас» проводить цілодобовий моніторинг ситуації з голосуванням.