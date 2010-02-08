У Польщі Тимошенко набрала 80%

Глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО в другому турі виборів Президента України у Польщі набрала майже в 6 разів більше голосів українських виборців, ніж лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це свідчать дані передані УНІАН представниками створених на польській території чотирьох виборчих дільниць.

За їх даними, свої голоси за Ю.ТИМОШЕНКО віддали майже 80% українців, які взяли участь у виборах на польській території, в той час, як В.ЯНУКОВИЧА підтримали близько 13,5% українських виборців у Польщі.

Близько 7% українців не підтримали жодного кандидата.

Загалом у виборах взяло участь трохи більше 1,6 тисячі українців, із 7,2 тисячі внесених у списки виборців.

При цьому понад 65% осіб, котрі проголосували, не були включені в основний список виборців й змогли проголосувати завдяки процедури написання заяви-скарги, запровадженої Центральною виборчою комісією 4 січня цього року.

Явка в другому турі у всіх дільницях зросла до майже до 23% із 17% у першому турі.

Найбільше українців проголосувало у Варшаві – трохи більше тисячі чоловік, в Любліні та Гданську близько 200 та ще майже 270 в Кракові.

Найвища явка була зафіксована у польській столиці, де проголосувало 40% виборців внесених у списки. (При цьому 760 чоловік проголосували за заявами скаргами - УНІАН).

Найменша явка була в Кракові - 11%.

У Любліні та Гданську проголосувало 18% та 15% внесених у списки виборців.

Представники виборчих комісій в Гданську, Любліні та Кракові повідомили УНІАН, що вибори пройшли спокійно та всі бажаючі змогли проголосувати.

Під час голосування у Варшаві виникав конфлікт через те, що деякі українці не змогли голосувати із заявкою на працевлаштування в Польщі, хоча з тим документом, як вони заявляли, голосували у першому турі 17 січня.

Представники інших дільниць заявили УНІАН, що у них не було осіб, котрі хотіли голосувати з заявкою на працевлаштування.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі виборів 17 січня Тимошенко підтримали понад 36% українських виборців у Польщі, а Януковича 11%.

Довідка УНІАН. У Польщі, за різними даними, може бути від 60 до 320 тисяч українських громадян, котрі найчастіше перебувають на польській території на заробітках.

Загалом, за оцінками експертів, за кордоном України можуть перебувати від 3 до 5 мільйонів громадян 46 мільйонної України.

Офіційно для українців за кордоном було створено 113 виборчих дільниць, де у списках виборців зареєстровано понад 400 тисяч українців.