Герман хоче розпродати резиденції Президента
21:49, 08 лютого 2010Політика
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...або облаштувати під дитячі притулки
Заступник глави Партії регіонів Ганна ГЕРМАН відзначає необхідність скорочення активів Державного управління справами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.
Вона висловила думку, що, зокрема, у Президента може залишитися тільки одна гідна резиденція, а інші можна облаштувати під дитячі притулки або розпродати на аукціонах.
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