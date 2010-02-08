Герман хоче розпродати резиденції Президента

21:49, 08 лютого 2010
Політика
4228 0

...або облаштувати під дитячі притулки

Заступник глави Партії регіонів  Ганна ГЕРМАН відзначає необхідність скорочення активів Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Вона висловила думку, що, зокрема, у Президента може залишитися тільки одна гідна резиденція, а інші можна облаштувати під дитячі притулки або розпродати на аукціонах.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter