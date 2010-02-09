В Україні прораховують нові коаліційні конфігурації

Центральна виборча комісія обіцяє під вечір дорахувати сто відсотків електронних протоколів. Утім, деякі члени ЦВК уже заявили, що переможцем президентських перегонів в Україні стає Віктор Янукович.

Допоки немає офіційних результатів, обидва кандидати мовчать. Утім, соратники Віктора Януковича вже святкують перемогу і планують реформи в секретаріаті президента. Натомість незважаючи на схвальні оцінки українських виборів міжнародними спостерігачами, прихильники БЮТ не поспішають визнавати результати голосування другого туру і прораховують варіанти судових позовів, повідомляють українські ЗМІ. Однак ні офіційних заяв, ні коментарів зі штабу Юлії Тимошенко поки немає.

Тим часом у партії Арсенія Яценюка, який у першому турі президентських виборів посів четверте місце, визнали Януковича президентом, однак заявили, що не співпрацюватимуть ні з ним, ні з Тимошенко. А ще один екс-кандидат у президенти Сергій Тігіпко, якому після першого туру пропонували співпрацюю як Тимошенко, так і Янукович, на разі не дає коментарі.

Експерти вже прораховують нові коаліційні конфігурації у Верховні Раді і обговорюють, як імовірний переможець Віктор Янукович співпрацюватиме з Євросоюзом і НАТО та чи буде повне «перезавантаження» відносин з Росією. Грузія вже висловилася про те, що підтримуватиме з Україною дружні відносини, незалежно від імені президента, який очолить країну.

Німецька хвиля