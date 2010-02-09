Шуфрич пообіцяв на мітингу, що «нудно не буде»

На площі Лесі Українки, біля будівлі Центральної виборчої комісії проходить мітинг активістів Партії регіонів на підтримку кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу бере участь близько трьох тисяч осіб.

Перед учасниками акції виступив народний депутат України Нестор ШУФРИЧ, який закликав їх захистити вибір українського народу.

Також він запропонував простягнути руку тим, хто «все ще обманюється», - проголосувавши за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Н.ШУФРИЧ пообіцяв прихильникам В.ЯНУКОВИЧА, що їм «нудно не буде».

Після виступу депутата на мітингу грає фонограма з піснями Таїсії ПОВАЛІЙ.