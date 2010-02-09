У БЮТ не виключають що, поспішаючи до Януковича, "хтось загубить штани"

Народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР не виключає, що у її політичній силі з’являться декілька народних депутатів, які захочуть підтримати коаліцію за участю фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила журналістам.

За словами О.БОДНАР, на сьогодні поки говорити про якийсь конкретний розкол всередині БЮТ не доводиться. «Але я можу припустити, що дехто не витримає цього пресингу. Це досить важко, і тому, можливо, хтось із чоловіків загубить свої підтяжки та штани», - сказала О.БОДНАР.

Вона додала, що поки ніхто з народних депутатів, які теоретично можуть перейти на бік лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, не декларують такі свої наміри.