Нардепи сьогодні впорались раніше

Ранкове засідання Верховної Ради України достроково закрито, оскільки всі питання сьогоднішнього порядку денного розглянуто.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що саме через це вечірнє засідання парламенту не відбудеться.

Він зазначив, що народні депутати України працюватимуть в комітетах та фракціях.