У Януковича є тільки один кандидат у міністри оборони?
Джерело назвало прізвище
Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони з посиланням на обізнаних представників із близького оточення О.КУЗЬМУКА.
«У Президента ЯНУКОВИЧА на посаду міністра оборони – на відміну від деяких інших ключових керівних посад у державі – однозначно розглядається лише одна кандидатура – О.КУЗЬМУКА. На 99% він буде призначений главою військового відомства одразу після івнагурації нового глави держави та формування у парламенті нової більшості, яка підтримає таке подання Президента», - зазначив співбесідник агентства.
Він сказав, що також розглядається варіант про призначення О.КУЗЬМУКА на посаду віце-прем’єр-міністра, який би загально опікувався питаннями національної безпеки. «Але такий варіант, я вважаю, має менше перспектив для реалізації. Самому Олександру Івановичу ближче Збройні сили, концепцію подальшого розвитку яких він має, як також має величезний військовий і політичний досвід і команду однодумців для втілення своїх планів», - сказав представник Міноборони.
Він також повідомив, що першим заступником О.КУЗЬМУКА буде призначено Дмитра РУДЬКОВСЬКОГО, який свого часу вже був у О.КУЗЬМУКА першим заступником, а до цього - начальником Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, народним депутатом, керуючим справами апарату Верховної Ради.
Стосовно чинного першого заступника – в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та інших заступників керівника військового відомства джерело зауважило, що питання про їхнє подальше працевлаштування буде вирішено відповідно до чинного законодавства і традицій заміни команд, які приходять та йдуть разом зі своїми політичними лідерами.