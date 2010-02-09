У Януковича є тільки один кандидат у міністри оборони?

Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних сил подасть на затвердження до Верховної Ради на посаду міністра оборони кандидатуру колишнього керівника цього відомства, народного депутата від Партії регіонів, генерала армії України Олександра КУЗЬМУКА.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони з посиланням на обізнаних представників із близького оточення О.КУЗЬМУКА.

«У Президента ЯНУКОВИЧА на посаду міністра оборони – на відміну від деяких інших ключових керівних посад у державі – однозначно розглядається лише одна кандидатура – О.КУЗЬМУКА. На 99% він буде призначений главою військового відомства одразу після івнагурації нового глави держави та формування у парламенті нової більшості, яка підтримає таке подання Президента», - зазначив співбесідник агентства.

Він сказав, що також розглядається варіант про призначення О.КУЗЬМУКА на посаду віце-прем’єр-міністра, який би загально опікувався питаннями національної безпеки. «Але такий варіант, я вважаю, має менше перспектив для реалізації. Самому Олександру Івановичу ближче Збройні сили, концепцію подальшого розвитку яких він має, як також має величезний військовий і політичний досвід і команду однодумців для втілення своїх планів», - сказав представник Міноборони.

Він також повідомив, що першим заступником О.КУЗЬМУКА буде призначено Дмитра РУДЬКОВСЬКОГО, який свого часу вже був у О.КУЗЬМУКА першим заступником, а до цього - начальником Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, народним депутатом, керуючим справами апарату Верховної Ради.

Стосовно чинного першого заступника – в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та інших заступників керівника військового відомства джерело зауважило, що питання про їхнє подальше працевлаштування буде вирішено відповідно до чинного законодавства і традицій заміни команд, які приходять та йдуть разом зі своїми політичними лідерами.