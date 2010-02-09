Медведєв привітав Януковича
14:35, 09 лютого 2010Політика
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Повідомлення прес-службі Кремля
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ провів телефонну розмову з лідером Партії регіонів, кандидатом на пост президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Д.МЕДВЕДЄВ привітав В.ЯНУКОВИЧА із завершенням виборчої кампанії, що одержала високу оцінку міжнародних спостерігачів, і успіхом, досягнутих на виборах президента", - йдеться в повідомленні.
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