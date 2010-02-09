Медведєв привітав Януковича

Повідомлення прес-службі Кремля

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ провів телефонну розмову з лідером Партії регіонів, кандидатом на пост президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля. «Д.МЕДВЕДЄВ привітав В.ЯНУКОВИЧА із завершенням виборчої кампанії, що одержала високу оцінку міжнародних спостерігачів, і успіхом, досягнутих на виборах президента", - йдеться в повідомленні.

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