ЦВК опрацювала 99,98% протоколів (оперативні дані)
15:16, 09 лютого 2010Політика
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Різниця - 3,49%
За кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,96% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.
Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані опрацьованих 99,98% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 479 тис. 684 виборця, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тис. 624 виборець.
Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 890 тис. 60 голосів або 3,49%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.
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