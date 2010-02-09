ЦВК опрацювала 99,98% протоколів (оперативні дані)

За кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,96% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані опрацьованих 99,98% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 479 тис. 684 виборця, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тис. 624 виборець.

Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 890 тис. 60 голосів або 3,49%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.