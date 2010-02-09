ВР ухвалила постанову про відзначення 75-річчя Національного ботсаду

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про відзначення 75-річчя з часу заснування Національного Ботанічного саду ім.М.М.Гришка НБС НАН України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 335 із 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою, авторами якої є нардепи Олександр Третьяков і Ірина Геращенко, передбачено урочисто відзначити 21 вересня 2010 року на державному рівні 75-річчя з часу заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка.

Крім того, ВР рекомендувала Кабінету міністрів України у місячний термін з дня прийняття цієї постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 75-річчя з часу заснування Національного ботанічного саду, який у місячний термін після утворення має розробити та затвердити план заходів.

Також Кабмін має передбачити у проекті закону про державний бюджет на 2010 рік кошти на фінансування проведення заходів з відзначення 75-річчя з часу заснування Національного ботанічного саду; забезпечити проведення ремонту приміщень Національного ботанічного саду та прилеглої території; забезпечити видання та введення в обіг в установленому порядку поштової марки і конверта, присвячених 75-річчю з часу заснування ботсаду.

Також ВР рекомендувала Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов`язаних з відзначенням 75-річчя з часу заснування Національного Ботанічного саду ім.М.М.Гришка, організувати тематичні теле- та радіопередачі, присвячені цій річниці.