Янукович отримав ще одне привітання з Москви

Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патріарха Московського і всієї Русі, він направив вітальну телеграму В.ЯНУКОВИЧУ.

«Сердечно вітаю Вас із перемогою на президентських виборах. Довіра людей закликає Вас до величезної відповідальності перед Богом, народом і історією. Ви володієте досвідом і даруваннями, необхідними для того, щоб цю довіру виправдати, і зараз Вам потрібно величезна напруга сил, щоб вирішити проблеми, які стоять перед народом України, і привести його до гідного і доброго життя. Господь та зміцнює Вас у праці, та дарує Вам добрих помічників, та благословить Вас здоров`ям і миром», - пише у своєму посланні Патріарх Кирил.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час телефонної розмови привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з успіхом на виборах Президента України.

Заступник голови Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вчора привітав В.ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах і надіслав лист зі словами розради Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова вищої ради партії «Єдина Росія», спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ вважає, що вітати В.ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України поки що рано, і вітання треба відкласти до інавгурації.