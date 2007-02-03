Ющенко в Успенському і Володимирському соборах (фоторепортаж)

Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями, в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври і у Володимирському соборі відправлено молебні за здоров`я українського народу і за зцілення хворих.

Молебень у Свято-Успенському соборі відслужив предстоятель Української православної церкви Володимир.

Молебень у Володимирському соборі відслужив предстоятель Української православної церкви - Київського патріархату Філарет.

Митрополит Володимир і Президент України

Митрополит Філарет і Президент України

Фото Миколи Лазаренка та Михайла Марківа