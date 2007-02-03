Ющенко в Успенському і Володимирському соборах (фоторепортаж)
20:27, 03 лютого 2007Політика
695
Відправлено молебні за здоров`я народу
Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями, в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври і у Володимирському соборі відправлено молебні за здоров`я українського народу і за зцілення хворих.
Молебень у Свято-Успенському соборі відслужив предстоятель Української православної церкви Володимир.
Молебень у Володимирському соборі відслужив предстоятель Української православної церкви - Київського патріархату Філарет.
|Митрополит Володимир і Президент України
|Митрополит Філарет і Президент України
Фото Миколи Лазаренка та Михайла Марківа
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter