Азаров уже знає, що в Держказначействі - «нуль»

Заступник голови Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що на рахунках Державного казначейства залишився «нуль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

Він стверджує, на сьогодні на єдиному розрахунковому рахунку Держказначейства є лише близько 1 млрд. грн. і 35 млн. дол.

«Це при боргах, які необхідно погасити у лютому. Зокрема, 2,5 млрд. грн. становлять лише бюджетні виплати, а також плюс близько 1 млрд. дол. необхідно заплатити за газ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що у макроекономічному загальнодержавному вимірі 1 млрд. грн. і 35 млн. дол. означає – «нуль».

М.АЗАРОВ також уточнив, що для нормального функціонування системи Держказначейства на рахунку має бути щонайменше 10 млрд. грн.

«Це означає, що держава сьогодні немає жодних коштів. Ось що залишила Юлія ТИМОШЕНКО українському народу. І за цей хаос вона пропонує народу боротися, щоб залишитися при владі», - заявив він.