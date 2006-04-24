Вітренко відправила ЦВК у відставку за службу БЮТ та державний переворот

Лідер Блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО стверджує, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не отримала б такої кількості голосів під час виборів 26 березня, якби не фальсифікації, до яких вдалася Центральна виборча комісія України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні виступаючи під час дебатів у Вищому адміністративному суді України у справі за її позовом та за позовами ще ряду партій, які не потрапили до парламенту, у зв’язку з чим подали позов на дії ЦВК.

«Я стверджую, - сказала Н.ВІТРЕНКО, - Юлія ТИМОШЕНКО не отримала б такої кількості голосів», якби не дії ЦВК щодо встановлення остаточних результатів виборів. За словами Н.ВІТРЕНКО, під час судового процесу (у Вищому адміністративному суді – УНІАН), «розкрився той державний переворот, який було сплановано в Україні і здійснено за допомогою і за участю ЦВК». При цьому Н.ВІТРЕНКО додала, що саме Центрвиборчком виконував політичне замовлення для того, щоб якомога скоріше оприлюднити результати виборів, прийнявши відповідний протокол замість того, щоб винести постанову за результатами голосування. І таким чином, на переконання Н.ВІТРЕНКО, інші політичні сили втратили можливість оскаржити результати виборів, які оголосила ЦВК. На переконання Н.ВІТРЕНКО, «БЮТ та головна політична сила, яка примусила ЦВК до масових фальсифікацій». У зв’язку із зазначеним Н.ВІТРЕНКО висловила свою думку, що через дії членів ЦВК їх треба відправити у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців, Блок Юлії Тимошенко – 22,29%, блок “Наша Україна” – 13,95%, Соціалістична партія України 5,69%, Комуністична партія України – 3,66%, блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 2,93%.