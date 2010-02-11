Тимошенко проводить Кабмін

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів, Міністерству освіти та науки, Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством праці та соціальної політики перевірити виконання рішень уряду про виплату доплат до зарплат медиків та вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Нам потрібно взяти під повний стовідсотковий контроль виплату всіх соціальних платежів у нашій державі. Це надзвичайно важливий напрямок роботи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду уточнила, що йдеться про виконання постанов уряду про здійснення доплат до посадових окладів медичним працівникам з урахуванням трудового стажу, а також про 20-відсоткові надбавки до окладів освітянам.

“Я просила б, щоб така перевірка була проведена до наступного засідання уряду і щоб звіти були обов’язково зроблені. Це наше завдання”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.