У штабі Тимошенко підозрюють, що хату їхній людині спалили

У Донецькій області у працівника Шахтарського районного виборчого штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Мирослави КОРОТЧЕНКО, якій неодноразово погрожували, згорів будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила вчора на прес-конференції в Донецьку керівник виборчого штабу кандидата Ю.ТИМОШЕНКО «Донецьк-Центр» Тетяна ПАВЛЮК.

Вона розповіла, що М.КОРОТЧЕНКО, вчитель української мови і літератури, яка була членом виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО в Шахтарському районі, напередодні неодноразово одержувала на свою адресу погрози, а в ніч з 18 на 19 січня «жінка з чотирма дітьми залишилася без даху над головою, згорів її будинок упродовж півгодини».

За словами Т.ПАВЛЮК, за даним фактом порушено кримінальну справу, йде слідство. Вона не стала стверджувати, що причиною трагедії був підпал, але вважає цю версію достатньо вірогідною. «Є, звичайно, акт пожежної охорони, що це був не підпал, що це було нібито замикання проводки, - пояснила Т.ПАВЛЮК. - Ми можемо говорити, що, може, це так, можливо, не так. Але в даному разі людина залишилася без житла, і на її адресу лунали погрози, впродовж двох тижнів лунали погрози».

При цьому, звертаючись до журналістів, вона додала: «Можете мої слова трактувати як завгодно, але я схиляюся до того, що це була цілеспрямована акція, тому що членам нашої виборчої комісії телефонували і говорили, що «ви, будь ласка, поводьтеся добре».

Т.ПАВЛЮК ще раз зазначила, що «М.КОРОТЧЕНКО - це людина, яка не перший рік є, так би мовити, союзником Ю.ТИМОШЕНКО, не вперше бере участь у виборчій кампанії Ю.ТИМОШЕНКО, і вона неодноразово одержувала погрози на свою адресу».