БЮТ: регіонали підкупили близько 500 тис. виборців

БЮТ стверджує, що у Дніпропетровській області регіонали підкупили близько 500 тис. виборців.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Михайло СОКОЛОВ.

«У Дніпропетровській області ми задокументували систему підкупу виборців та подали скаргу до окружної виборчої комісії», - повідомив він.

«В нас є матеріали, докази фальсифікацій. Наприклад, місцева газета, в якій Партія регіонів розмістила оголошення з пропозицією підвозити виборців на виборчі дільниці. В оголошенні були вказані номери мобільних телефонів контактних осіб та інтервал підвозу, кожні 15 хвилин», - сказав М.СОКОЛОВ.

За його словами, також були сформовані додаткові списки, згідно з якими збирали людей до автобусів.

«Та людина, прізвища якої не було у цих додаткових списках, не могла потрапити в автобус і на дільницю, щоб проголосувати. Ця технологія дозволила проводити заборонену у день виборів агітацію, проводити підкуп виборців. Таким чином підкупили десь 500 тис. виборців. І це тільки у Дніпропетровській області», - стверджує народний депутат.

Також М.СОКОЛОВ зазначив, що має у своєму розпорядженні відео та задокументовані факти фальсифікацій.

«З усіма матеріалами, які ми маємо, ми звернулися до правоохоронних органів, до окружних комісій, а також до Центральної виборчої комісії, але, на жаль, до сих пір не отримали жодної відповіді звідти», - сказав він.