Черновецький чекає, що з ним зробить Янукович

Представники фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді впевнені, що справжня причина перенесення сесії міської ради полягає в очікуванні Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та його командою результатів президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ у Київраді,за словами члена фракції Сергія МЕЛЬНИКА, «перенесення чергового засідання Київської міської ради на 25 лютого 2010 року має зрозуміле політичне забарвлення – команда міського голови ЧЕРНОВЕЦЬКОГО очікує на оголошення офіційних результатів виборів Президента України».

За його припущенням, засідання Київради постійно відкладається через те, що команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “не змогла забезпечити Віктору ЯНУКОВИЧУ перемогу у виборах, обіцяну по Києву, і тепер є питання по функціонуванню більшості ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

С.МЕЛЬНИК нагадав, що у законі про місцеве самоврядування чітко вказано, що сесія ради скликається за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше, ніж один раз на місяць. Натомість Київрада не збирається вже майже два місяці, що є прямим порушенням законодавства.

С.МЕЛЬНИК також повідомив, що БЮТ у Київраді вже почав збирати підписи колег на підтримку ініціативи про проведення засідання за вимогою третини депутатів.