Тігіпко готовий іти в прем'єри, якщо Янукович покличе

Сергій Тігіпко погодиться зайняти пост прем`єр-міністра, якщо така пропозиція надійде від переможця нинішніх президентських перегонів в Україні Віктора Януковича

Про це політик сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Так. Ніяких особливих умов з мого боку не буде — тільки дати можливість проводити реформи. Буде така пропозиція чи ні — подивимося. Тут усе залежить від Віктора Януковича. Сьогодні прем`єр повинен дуже тісно працювати з президентом і обов`язково мати повноваження для проведення змін у країні. Дуже багато що залежатиме від єдності команди — потрібні реформи, треба правильно збудувати бюджет, знайти протиотруту корупції».

Політик також вважає, що регіоналам вдасться створити новий формат коаліції у ВР

«Думаю, регіонали зуміють створити коаліцію — охочих туди увійти буде досить багато. Але це не вирішить проблем — цей парламент не націлений на реформи... Тому я прихильник перевиборів», - сказав Тігіпко.