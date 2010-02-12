Генсек НАТО привітав Януковича

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням на пост Президента України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Північноатлантичного альянсу.

“Від імені НАТО я тепло вітаю В.ЯНУКОВИЧА з його обранням Президентом України. Вибори були вільними, чесними і демократичними, зразковими для всього регіону”, - заявив А. Фог РАСМУССЕН.

“НАТО віддане поглибленню нашого стратегічного партнерства з Україною, включаючи у тому числі допомогу, де можливо, у зусиллях України в галузі здійснення реформ, і я особисто сподіваюсь на тісні контакти з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - додав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії, Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.