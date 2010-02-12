Ахметов не виключає дострокових виборів

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ хотів би бачити дієздатним нинішній парламент, хоча і не виключає дострокових виборів.

Таку думку він висловив у коментарі журналістам, пише «Профіль».

Зокрема, відповідаючи на запитання про можливість дострокових виборів, Р.АХМЕТОВ висловився за необхідність ефективної роботи парламенту, в якому була б створена коаліція економічного зростання, коаліція реформ.

«Проте тут я тільки один з 450 депутатів. Так, мені хотілося б, щоб саме цей парламент узяв на себе відповідальність і зробив життя краще. Але поки в голосуванні я не бачив коаліції – тільки більшість голосів. І, мені здається, сформувати її і не вдасться. Я можу помилятися. Дай Бог, щоб я помилився», - відзначив Р.АХМЕТОВ.